На этапе серии Гран-при по фигурному катанию среди юниоров в Риге пройдет показ коротких программ у девушек.

Начало выступлений запланировано на 13:00 по московскому времени.

Прямую трансляцию можно будет посмотреть здесь:

Среди представительниц России на этом этапе юниорского Гран-при выступят две ученицы Этери Тутберидзе Майя Хромых и Дарья Усачева. Изначально на этап была заявлена Алена Канышева, также воспитанница группы Тутберидзе, но Хромых заменила её незадолго до старта. Также на этом этапе выступит бывшая российская юниорка Екатерина Куракова, которая теперь катается за Польшу.

Дарья Усачева выступит с короткой программой в третьей разминке, Майя Хромых — в пятой.

Сегодня, 5 сентября, также пройдет показ коротких программ у юношей. Начало запланировано на 18:20 по московскому времени.