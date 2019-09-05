Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов и американец Дастин Порье провели дуэль взглядов накануне поединка за чемпионский пояс UFC в легком весе.

Видео противостояния Нурмагомедова и Порье появилось в официальном «Твиттере» ресурса MMAJunkie. Перед дуэлью бойцы пожали друг другу руки. Также во время медиадня бойцы позировали фотографам со своими поясами.

В рамках дуэли взглядов также сошлись все остальные участники майнкарда турнира UFC 242.

Поединок Хабиба Нурмагомедова и Дастина Порье станет главным боем вечера. Турнир UFC 242 пройдет в Абу-Даби в субботу, 7 сентября. Прямую трансляцию боя проведет Первый Канал, одним из комментаторов выступит российский боец-тяжеловес, также выступающий в UFC, Александр Волков.