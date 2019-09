Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов и американец Дастин Порье провели дуэль взглядов накануне поединка за чемпионский пояс UFC в легком весе.

Видео противостояния Нурмагомедова и Порье появилось в официальном «Твиттере» ресурса MMAJunkie. Перед дуэлью бойцы пожали друг другу руки. Также во время медиадня бойцы позировали фотографам со своими поясами.

Champ-vs.-champ: @TeamKhabib and @DustinPoirier face off at media day 👀 #UFC242 pic.twitter.com/DXOuBjWlAv

— MMA Junkie (@MMAjunkie) September 5, 2019