«Яндекс» договорился с НХЛ о показе матчей лиги, отдав за это шесть миллионов долларов. Насладиться первоклассным хоккеем можно будет совершенно бесплатно. Аналогичную функцию давно предоставляют клубы КХЛ — например, петербургский СКА. Другой вопрос — качество трансляций и совместимость их с разными платформами. Но все же — с просмотром хоккея в России все хорошо. А что с другими видами спорта?

Футбол

МатчТВ и его дочерние структуры — практически монополисты в российском футболе. Купить просмотр одного матча РПЛ можно за 149 рублей, доступ к телеканалу Матч Премьер, где транслируются все игры, обойдется в 299 рублей в месяц.

Порой центральные матчи тура — например, «Спартак» — «Зенит» — можно увидеть по центральному телевидению совершенно безвозмездно, то есть даром. При этом дерби «Спартак» — ЦСКА все тот же МатчТВ показывать не стал. Генеральный продюсер канада Тина Канделаки объяснила это тем, что «права стоят денег«.

Любителям английского футбола пришлось переключиться на Okko (входит в состав Rambler). С этого сезона права на показ матчей АПЛ принадлежат онлайн-кинотеатру. Такая покупка встала каналу в семь миллионов евро, но старт получился смазанным — фанаты «МЮ» и «Челси» не смогли увидеть матч из-за технических проблем. Сезонный абонемент можно купить до 30 сентября. Он обойдется в 3990 рублей. Среди фишечек Okko — возможность самому выбрать, какого комментатора слушать (как не хватает такого выбора в биатлоне).

Теннис

Смотреть теннис бесплатно тоже сложно. Не зря этот спорт считается элитарным. Начиная с 2020 года весь женский теннис будет транслировать Eurosport. Сейчас каналу принадлежат права на 4 турнира «Большого шлема» и АТР.

Рад сообщить, что Eurosport приобрёл эксклюзивные права на территории России на показ всех главных турниров WTA. В ближайшие 4 года (с 2020г) любители женского тенниса увидят более 800 матчей ежегодно на каналах Eurosport и в сервисе Eurosport Player!

➕к 4 «Большим шлемам» и АТР pic.twitter.com/UCxXk98LyD — Alexey Vinogradov (@vinogradov) 30 августа 2019 г.

Таким образом, монополия главного спортивного канала страны серьезно пошатнется. Особенно с учетом появления в мужском теннисе новых звезд Хачанова, Медведева и Рублева и периодического возвращения в женский уже опытных спортсменок вроде Кузнецовой и Шараповой. Смотреть отдельно теннис, правда, не получится, как и смотреть конкретный матч — придется покупать месячную подписку за пять евро.

Зимние виды

Традиционно одним из популярнейших видов спорта в России является биатлон. Пока никто у МатчТВ и центральных общедоступных каналов пальму первенства тут не отбирает. В прошлом году Матч поэкспериментировал с лыжными гонками, подключив к ним ради роста популярности даже Дмитрия Губерниева. По словам самого Губерниева, популяризация удалась. Так ли это на самом деле — покажет новый сезон. А может, и не покажет.

Всё растёт интерес российского зрителя к фигурному катанию: даже контрольные прокаты юниоров в этом году транслировали по Первому. Однако, как показывает практика, если чемпионат мира, скорее всего, можно будет увидеть бесплатно, то никто не торопится покупать, например, трансляции этапов Гран-при. Выручает в этом случае YouTube-канал ISU. Комментаторов вроде Татьяны Тарасовой там, конечно, не услышишь, но глазами посмотреть можно.

Бокс и ММА

Пожалуй, самая отлаженная система оплаты — pay per view — работает в случае со смешанными единоборствами. Здесь зритель покупает не месячную или годовую подписку, а трансляцию конкретного события. Процент от продажи получают в том числе и бойцы. Самую большую кассу пока собрал бой Хабиба Нурмагомедова с Конором Макгрегором — было продано 2,4 млн подписок. Побьет ли Хабиб свой собственный рекорд — узнаем после его боя с Порье уже в эту субботу.

Для любителей единоборств свой канал есть и у Матча — Боец. Поединки главного промоушена можно посмотреть на платном UFC ТВ.