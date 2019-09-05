Эксперты определили, может ли бой Хабиба и Порье закончиться двойным нокаутом

Эксперты букмекерских контор провели анализ различных исходов поединка между российским бойцом Хабибом Нурмагомедовым и американцем Дастином Порье и определили, возможен ли вариант с двойным нокаутом.

Двойной нокаут в бое Хабиба и Порье очень маловероятен, такой исход оценивается в 0,4%. Примерный коэффициент на такой исход составляет 250.0. Также достаточно редким исходом значится ничейный результат: аналитики оценивают вероятность ничьи в 1%.

С вероятностью в 12% букмекеры оценивают вероятную потасовку после боя.