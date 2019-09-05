Эксперты определили, может ли бой Хабиба и Порье закончиться двойным нокаутом

Эксперты букмекерских контор провели анализ различных исходов поединка между российским бойцом Хабибом Нурмагомедовым и американцем Дастином Порье и определили, возможен ли вариант с двойным нокаутом.
Двойной нокаут в бое Хабиба и Порье очень маловероятен, такой исход оценивается в 0,4%. Примерный коэффициент на такой исход составляет 250.0. Также достаточно редким исходом значится ничейный результат: аналитики оценивают вероятность ничьи в 1%.
С вероятностью в 12% букмекеры оценивают вероятную потасовку после боя.
Поединок Хабиба Нурмагомедова и Дастина Порье за чемпионский титул UFC в легком весе станет главным боем вечера. Турнир UFC 242 пройдет в Абу-Даби в субботу, 7 сентября. Прямую трансляцию боя проведет Первый Канал, одним из комментаторов выступит российский боец-тяжеловес, также выступающий в UFC, Александр Волков.
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