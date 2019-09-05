Стало известно, какого рациона питания придерживается Хабиб Нурмагомедов накануне титульного боя с американцем Дастином Порье в рамках турнира UFC 242.

О режиме и рационе Нурмагомедова информацию опубликовал арабский портал Sport360. До начала утренней тренировки российский боец пьет свежевыжатый сок с добавлением протеина, а затем в его режиме стоит ложка рыбьего жира.

После тренировки бойцу также положен прием пищи: в него входят салат с заправкой из йогурта и с добавлением грецких орехов, а также полчашки черники.

На обед у Нурмагомедова также обычно салат, который состоит из шпината, цветной капусты, помидор, огурцов, грибов и граната. Помимо этого боец ест такую рыбу, как тунец.

Между обедом и ужином на перекус Хабиб съедает два красных перца и два вареных яйца. На ужин в рационе Хабиба появляется мясо: боец может съесть жареную курицу или индейку с гарниром из цуккини или спаржи.

Напомним, бой Дастина Порье и Хабиба Нурмагомедова пройдет 7 сентября.