Тренера петербургского «Зенита» Джоана Плазу тепло встретили в испанской Малаге, куда он приехал на первый сезонный сбор с командой.

На видео в инстаграм-сторис баскетбольного клуба Плазу обнимает мальчик лет 10, а тренер улыбается и говорит по-испански.

Напомним, Плаза возглавил «Зенит» в декабре. Накануне команда отправилась на сборы в испанскую Малагу, где проведет 17-18 дней и сыграет несколько товарищеских матчей.

«Зенит» в этом году впервые будет играть в Евролиге, петербуржцы получили «уайлд-кард» от организаторов турнира. Клуб летом подписал разыгрывающих Андрю Альбиси и Алекса Ренфро, а также форварда сборной России Андрея Зубкова из «Химок», разыгрывающего Дмитрия Хвостова, форвардов Матеуша Понитку с Тимом Абромайтисом, защитника Остина Холлинза и центровых Колтона Айверсона и Густаво Айона.