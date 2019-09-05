Олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Малышко рассказал о сложностях в общении спортсменов с прессой.

В интервью телеканалу «Матч ТВ» Малышко отметил, что иногда бывает желание ударить журналиста после не очень тактичного и корректного вопроса. «Особенно когда задают какой-то банальный вопрос, который всем понятен: «Почему вот так?». Хочется жёстко ответить», — отметил биатлонист, добавив, что в такой момент стоит пройти мимо и ответить: «Ребята, извините. Давайте не сейчас. Чуть попозже».

По мнению Малышко, нелепые вопросы возникают также от болельщиков. «Допустим: «Почему вы стоя стреляете лучше, чем лежа?». Многие даже не знают, сколько мишеней в установке, сколько рубежей мы бежим, и тем более что лежка отличается от стойки размером мишени», — отметил биатлонист.

Напомним, в 2014 году Малышко стал олимпийским чемпионом Сочи в эстафетной гонке.