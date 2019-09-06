Россия сыграет с Шотландией на отборе Евро-2020

Сборная России по футболу сыграет с командой Шотландии в рамках отборочного матча на чемпионат Европы 2020 года. Матч пройдет в шотландском городе Глазго на стадионе «Хэмпден Парк».

Начало матча запланировано на 21:45 по московскому времени.

Главным арбитром встречи назначен Тасос Сидиропулос, его ассистентами станут Полихронис Костарас и Лазарос Димитриадис. Четвертым рефери назначен Яннис Пападопулос. Все арбитры представляют Грецию.

Также в рамках этого международного перерыва сборная России сыграет против команды Казахстана. Матч пройдет в Калининграде в понедельник, 9 сентября.