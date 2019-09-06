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  • 04:26,  6 сентября 2019
Футбол
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Россия сыграет с Шотландией на отборе Евро-2020

Россия сыграет с Шотландией на отборе Евро-2020
Сборная России по футболу. Фото: twitter.com/TeamRussia

Сборная России по футболу сыграет с командой Шотландии в рамках отборочного матча на чемпионат Европы 2020 года. Матч пройдет в шотландском городе Глазго на стадионе «Хэмпден Парк».

Начало матча запланировано на 21:45 по московскому времени.

Главным арбитром встречи назначен  Тасос Сидиропулос, его ассистентами станут Полихронис Костарас и Лазарос Димитриадис. Четвертым рефери назначен Яннис Пападопулос. Все арбитры представляют Грецию.

Также в рамках этого международного перерыва сборная России сыграет против команды Казахстана. Матч пройдет в Калининграде в понедельник, 9 сентября.

После четырех туров сборная России располагается на втором месте в своей отборочной группе под буквой I, отставая от Бельгии на три очка. Подопечные Станислава Черчесова обыграли Казахстан, Кипр и Сан-Марино.

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