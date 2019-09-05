Футболисты сборной России проводит первое тренировочное занятие в столице Шотландии Глазго, где им завтра предстоит сыграть с местной национальной командой.
Фотографии с занятия появились в официальном «Твиттере» сборной России. Ранее команда тренировалась на базе в Новогорске.
Начинаем тренировку! 🔥#ШотландияРоссия pic.twitter.com/GW3xzlZ0KB
— Сборная России (@TeamRussia) September 5, 2019
Подопечные Станислава Черчесова в полном составе тренируются на стадионе «Хэмпден Парк», где завтра и пройдет матч Шотландия Россия.
Встреча назначена на 21:45 по московскому времени. Матч обслужит греческая бригада арбитров во главе с Анастасиосом Сирикопулосом.
После четырех туров сборная России располагается на втором месте в своей отборочной группе под буквой I, отставая от Бельгии на три очка. Подопечные Станислава Черчесова обыграли Казахстан, Кипр и Сан-Марино.
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