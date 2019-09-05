Футболисты сборной России проводит первое тренировочное занятие в столице Шотландии Глазго, где им завтра предстоит сыграть с местной национальной командой.

Фотографии с занятия появились в официальном «Твиттере» сборной России. Ранее команда тренировалась на базе в Новогорске.

Подопечные Станислава Черчесова в полном составе тренируются на стадионе «Хэмпден Парк», где завтра и пройдет матч Шотландия Россия.

Встреча назначена на 21:45 по московскому времени. Матч обслужит греческая бригада арбитров во главе с Анастасиосом Сирикопулосом.

После четырех туров сборная России располагается на втором месте в своей отборочной группе под буквой I, отставая от Бельгии на три очка. Подопечные Станислава Черчесова обыграли Казахстан, Кипр и Сан-Марино.