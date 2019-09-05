Российский нападающий петербургского СКА Владимир Ткачев стал автором «хет-трика Горди Хоу» в матче против челябинского «Трактора».

На 13-й минуте Ткачев забросил шайбу в ворота Ивана Федотова, на 27-й минуте встречи подрался с игроком соперника Русланом Карлиным, а затем сделал голевой пас в победной атаке для СКА в овертайме.

Ранее Ткачев никогда не дрался на льду, потасовка с Карлиным стала для него первой в карьере.

Гол + пас + драка = Хет-трик Горди Хоу Новое достижение в карьере Владимира Эдуардовича Ткачёва. pic.twitter.com/JxMZ48Lawv — КХЛ (@khl) September 5, 2019

Напомним, встреча «Трактора» и СКА завершилась со счетом 4:3: основное время завершилось со счетом 3:3, после чего на второй минуте овертайма шайбу забросил Сергей Плотников. Следующий матч команда Алексея Кудашова проведет против «Автомобилиста» в Екатеринбурге.