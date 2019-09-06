Сборная России по футболу, состоящая из игроков не старше 21 года, сыграет матч против команды Сербии в рамках квалификационного турнира перед чемпионатом Европы 2021 года.

Встреча пройдет в Саранске на стадионе «Мордовия-Арена». Начало матча назначено на 19:00 по московскому времени. Матч с Сербией станет первым для россиян в этой отборочной компании.

В рамках отборочного цикла на Евро-2021 российской молодежке также предстоит сыграть против таких сборных, как Польша, Латвия, Эстония и Болгария.

В финальную стадию молодежного чемпионата Европы по футболу 2021 года напрямую пройдут только победители квалификационных групп, команды, занявшие второе место, будут проходить через стыковые матчи. Хозяевами турнира являются Венгрия и Словакия, поэтому их сборные автоматически получили путевки на турнир.