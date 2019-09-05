Ученица Этери Тутберидзе Дарья Усачева без ошибок откатала короткую программу на юниорском этапе Гран-при в Риге.

Выступление под композицию «Please, don’t make me love you» Усачева начала с позиции прямо перед судьями. Она исполнила двойной аксель, тройной риттбергер, затем каскад из тройных флипа и тулупа.

Судьи оценили выступление фигуристки в 69,04 балла. Пока она возглавляет турнирную таблицу, однако ни сама спортсменка, ни присутствовавший рядом с ней Сергей Дудаков не обрадовались таким баллам.

Напомним, на этапе в Риге должна была выступать Алена Канышева, но снялась из-за травмы. Впереди выступление Майи Хромых, взявшей бронзу этапа в Куршевеле. Также на этом этапе выступит бывшая российская юниорка Екатерина Куракова, которая теперь катается за Польшу.