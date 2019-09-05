На официальном ютуб-канале Международной федерации баскетбола появилась видеоподборка лучших моментов с участием баскетболистов сборной России на групповой стадии чемпионата мира. Турнир проходит с 31 августа по 15 сентября в Китае.

Посмотреть хайлайты с игр сборной России можно здесь:

Напомним, в рамках первого группового этапа сборная России по баскетболу одержала две победы и один раз проиграла. На старте турнира подопечные Сергея Базаревича выиграли у Нигерии и Южной Кореи, однако после этого уступили команде Аргентины. Поражение в третьем матче не помешало россиянам квалифицироваться в следующую стадию турнира.

Следующий матч сборная России по баскетболу проведет против команды Польши. Текущий соперник россиян одержал три победы в первом групповом этапе. Также в квартет к сборной России попали такие команды, как Венесуэла и Аргентина.