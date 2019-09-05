Стали известны кандидаты на попадание в команду года по версии Международной федерации футбола FIFA и Международной федерации ассоциаций профессиональных футболистов FIFPro. Информация появилась на официальном сайте FIFPro.

Россиян среди представленных 55 претендентов на попадание в команду года не оказалось.

За место в воротах конкурировать будут Алиссон, Ян Облак, Марк-Андре Тер Штеген, Эдерсон, Давид Де Хеа.

За опадание в четверку защитников посоревнуются Жерар Пике, Матейс Де Лигт, Виргил Ван Дейк, Дани Алвес, Йозуа Киммих и др. Среди полузащитников за место в сборной будут бороться такие игроки, как Серхио Бускетс, Эден Азар, Френки де Йонг, Тони Кроос, Поль Погба и многие другие.

Основными кандидатами в линии нападения станут Лионель Месси, Криштиану Роналду, Антуан Гризманн, Неймар и Мохаммед Салах.

Полный список кандидатов можно увидеть на сайте FIFPro.

Всего в команду года FIFPro войдет 11 игроков. Торжественная церемония объявления членов сборной FIFA пройдет 23 сентября в Милане.