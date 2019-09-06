Российский теннисист Даниил Медведев встретится с болгарином Григором Димитровым в рамках 1/2 финала Открытого чемпионата США.

Встреча пройдет на корте стадиона имени Артура Эша национального теннисного центра «Билли Джин Кинг».

В четвертьфинале Даниил Медведев сумел обыграть швейцарца Стэна Вавринку в четырех сетах, а Григор Димитров в пяти сетах обыграл Роджера Федерера.

Ранее Медведев и Димитров встречались друг с другом дважды: на турнире в Лондоне в 2017 году победил Димитров, а спустя несколько месяцев в Вашингтоне выиграл уже Медведев.

Для Даниила Медведева этот полуфинал турнира Большого шлема станет первым в карьере. На Открытом чемпионате Австралии россиянин доходил до 4-го раунда, на «Уимблдон» — до третьего, а на «Ролан Гаррос» не проходил дальше первого раунда.