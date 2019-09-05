Спортивный психолог Владимир Сафонов в интервью Nevasport упомянул выражение «психологическая культура. Знания, умения и навыки о психологии, которые проявляются в соревнованиях. По словам Сафонова, если культуры нет, у спортсменов и появляются различные ментальные барьеры.

Сафонов говорит об участницы Олимпийских игр по прыжкам в высоту, у которой возникает страх, если планка устанавливается на определенной высоте (187). Приводит пример другого легкоатлета, который попал в серию заступов и у него сформировался страх снова сделать заступ, что привело к полнейшему ступору.

Еще один пример — баскетболист, который даже не осознает, что у него на паркете есть позиция, с которой он даже не бросает по кольцу, поскольку у него в подсознании отложилось, что с этой точки забить не получается.

«По сути дела, в рамках психологической подготовки, которая идет на уровне подсознания, первый шаг — получить знания о том, что собой представляет психика и как она функционирует. Дальше на основе опыта формируются приемы, которые как-то используются», — говорит Сафонов о том, как решать эту проблему.