Спортивный психолог Владимир Сафонов рассказал об особенностях концентрации аргентинского футболиста Лионеля Месси. По словам Сафонова, когда речь идет о концентрации, то из всей массы факторов и переменных конкретной ситуации, выделяется только один.

«Приведу пример. Месси играл в финале Лиги чемпионов. Три раза бил по воротам. Первый раз ударил — попал во вратаря и закачал головой. Следующие два удара — он бил в противоположные от вратаря углы. Это были два удара, которые позволили команде выиграть. Во-первых, он контролировал свои действия. И вот, что принципиально важно — он знал, что делает. Одно логическое условие. А его тоже можно формулировать: можно сформулировать не попасть во вратаря. А можно — что правильно — бью в противоположный угол от вратаря», — сказал Сафонов.

Сафонов упомянул в интервью, что со студентами специализации «Спортивная психология» в СПбГУ они проводили исследования. которое показало, что в условиях ограничения времени и пространства, футболисты статистически значимо чаще бьют во вратаря.