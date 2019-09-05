Главный тренер сборной России по баскетболу Сергей Базаревич заявил, что в НБА и в Европе по-разному относятся к специалистам.

По его мнению, в НБА специалистам дают время, чтобы развить команду. «Все говорят, ну вот этим надо дать время, вот они тут молодых сейчас разовьют, вот у них есть три-четыре года до прайма», — заявил Базаревич в подкасте «Панда Джеймс».

В Европе же, как считает тренер, другой подход — здесь сразу начинают требовать результат. «Все считают, что надо прийти, и команда должна заиграть сразу! Видимо, считается, что в НБА тренеры такие, не очень, а в Европе — чуваки!» — сказа Базаревич.

Напомним, с 2016 года Базаревич возглавляет национальную команду России. До этого он работал в турецком «Трабзонспоре», итальянском «Канту» и ряде российских клубов.