Спортивный психолог Владимир Сафонов рассказал о посещении академии футбольного клуба «Краснодар». По его словам, специалиста поразили даже не условия, которые там созданы, а отношение тренеров к своим спортсменам.

«Вот что поразило меня — установка в работе тренеров. 90% в их наставлениях — позитивная оценка футболистов, с которыми они работают. И только в 10% случаях — критическая оценка», — отметил Сафонов в интервью Nevasport.

По словам Сафонова, в ментальности российского спорта обычно 99 процентов критики и негатива в отношении оценки того, как работают спортсмены. Отношение в Академии «Краснодар» в этом плане отличается в позитивную сторону.