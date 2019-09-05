Старший тренер молодёжной сборной России по футболу Михаил Галактионов сообщил, что еще не принял решение по вратарю на предстоящий матч против сборной Сербии. Тренерский штаб выбирает между Матвеем Сафоновым и Александром Максименко.

«Про состав все узнают завтра. У нас не два сильных вратаря, а вся вратарская бригада очень сильная», — сказал Галактионов на предметчевой пресс-конференции. Он отметил, что игроки, вызванные в команду, имеют большие перспективы выступления за сборную России. «Они все в хорошей форме», — подчеркнул специалист.

Галактионов отметил, что с выбором вратаря определится позже, но это не будет значить, что один игрок лучше, а другой хуже. «Это будет выбор на конкретный завтрашний матч», — заявил тренер, слова которого приводит сайт РФС.