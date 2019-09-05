Полузащитник московского ЦСКА и молодежной сборной России по футболу Иван Обляков ответил на вопрос, нет ли у него обиды на тренеров из-за непопадания в состав основной национальной команды.

«Здесь не может быть никаких обид. Два тренерских штаба общаются друг с другом, и я буду приносить пользу там, где я нужнее», — сказал Обляков на пресс-конференции перед матчем со сборной Сербии. Хавбек подчеркнул, что играет за свою страну, поэтому будет выкладываться в любой команде.

Футболист отметил, что команда уже разобрала игру соперника, а теперь готовится провести еще одно теоретическое занятие. Сборная России будет биться только за победу, уверен Обляков. По его мнению, тот факт, что уже в первом туре Россия сталкивается с главным конкурентом, не имеет никакого значения.

Напомним, Россия сыграет с Сербией в рамках отбора на молодёжный чемпионат Европы-2021.