Спортивный психолог Владимир Сафонов рассказал о разных подходах к воспитанию российских и зарубежных спортсменов. По его словам, в зарубежном спорте мотивируют удовольствием и позитивом. В нашем спорте — страхом и негативом.

По словам Сафонова, он работает в ДСШ, где обсуждает с тренеров вопрос — стоит ли хвалит и приободрять молодых спортсменов. Психолог привел пример, что когда тренер похвалил их за хорошую игру, на следующий день к нему на тренировку пришло только полкоманды.

Также Сафонов привел другой пример — 15-летняя российская теннисистка задается вопросом, не понимая, почему американский тренер постоянно хочет, чтобы от удара она испытывала счастье.

«В постулате зарубежного спорта на первом месте идет установка — получать удовольствие. Удовольствие от процесса двигательной активности. И поэтому в США в учебных школах нет предмета физкультуры, а все 100% учащихся занимаются спортом. В том числе те, у кого есть нарушения здоровья», — отметил Сафонов в интервью Nevasport.

По словам специалиста, ментальные особенности каждого из нас с одной стороны детерминируются социальными нормами поведения, которые существуют в твоем социальном окружении, куда также накладывается психологическая культура.