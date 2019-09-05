12-летняя фигуристка Софья Акатьева, тренирующаяся в группе Этери Тутберидзе, одержала победу на открытом первенстве Москвы. В произвольной программе спортсменка исполнила два тройных акселя.

Один аксель в три с половиной оборота Акатьева включила в каскад с двойным тулупом, второй сделала сольно. Кроме того, фигуристка предприняла попытку исполнить четверной тулуп, но допустила падение.

Помимо элементов ультра-си, спортсменка включила в свою программу тройной риттбергер, тройной флип и два каскада: тройной лутц – тройной тулуп и тройной лутц – ойлер – тройной сальхов.

Судьи оценили её произвольную программу на 143,21 балла, в общей сумме она набрала 209,12. Это позволило Акатьевой занять первое место по итогам двух программ.

Напомним, Акатьева пока не может выступать по юниорам, так как минимальный возрастной порог составляет 13 лет.