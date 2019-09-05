Капитан сборной России по футболу нападающий Артем Дзюба поделился ожиданиями от предстоящего матча с Шотландией.

«Очень крепкая команда, которая любит атаковать через фланги. Нас ждет очень тяжелая игра», — сказал Дзюба, слова которого приводит Sport24. Футболист отметил, что на стадионе Глазго очень хороший газон. По мнению Дзюбы, арена похожа на московские «Лужники», так как трибуны расположены далеко от поля.

«А так – погода хорошая, атмосфера, поле. Это все, что нас интересует», — сказал форвард и добавил, что в завтрашнем матче сборная России рассчитывает на победу.

Напомним, команды России и Шотландии встретятся в рамках отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года. Игра будет проходить в Глазго 6 сентября, стартовый свисток прозвучит в 21:45 по московскому времени.