Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят оценил дебют Александера Албона за «Ред Булл». Накануне Гран-при Италии Квят неожиданно критично отнесся к выступлению своего бывшего напарника в Бельгии.

Российскому гонщику задали вопрос, поможет ли ему хороший старт Албона в «Ред Булл» в том плане, что его высокая скорость подтверждает и уровень его напарника.

«Не знаю, почему вы называете это хорошим началом. Он на 36 кругов застрял позади меня, хотя был за рулём „Ред Булл“», — заявил Квят, слова которого процитировал автоспортивный журналист Крис Мидленд на своей странице в «Твиттере».

Напомним, на Гран-при Бельгии Албон финишировал пятым, Квят — седьмым. Ранее перевод тайского гонщика в основную команду вызвал большой резонанс, так как эксперты считали Квята основным претендентом на повышение.