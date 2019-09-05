В Санкт-Петербурге стартовал волейбольный матч между «Зенитом» и клубом «Югра-Самотлор» из Нижневартовска, команды встречаются в рамках мемориала Платонова.

Игра началась в 18:00 по московскому времени. Накануне «Зенит» уже провел первый матч турнира: со счётом 3:0 был повержен клуб «Иску-Воллей».

В турнире, матчи которого проходят в Академии Вячеслава Платонова, принимают участие восемь команд. Семь из них — российские: помимо петербургского «Зенита», это «Зенит-Казань», «Динамо-ЛО», нижневартовская «Югра-Самотлор», уфимский «Урал», белгородское «Белогорье» и сургутская «Газпром-Югра». Единственным зарубежным клубом, выступает на мемориале, является финский «Иску-Воллей».