Коуч по ментальной подготовке спортсмена, спортивный психолог Владимир Сафонов рассказал о конфликте между двумя «Я» внутри спортсмена, а также объяснил, как формируется уверенность в себе.

«Уверенность чаще всего это ассоциируется с чувством — уверенный-неуверенный. В свое время аспирантом у меня оказался заслуженный мастер спорта по биатлону. Мы с ним пытались ответить на вопрос: а какие чувства сопутствуют уверенности конкретно в биатлоне?

Так вот на основании этого исследования я пришел к выводу, что такого чувства как «уверенный-неуверенный» — не существует. Уверенность — это оценка своих возможностей в конкретных жизненный ситуациях. Если говорить об уверенности спортсмена, то в первую очередь — это его оценка. Оценка своей подготовленности и сопоставление своей готовности с предполагаемой подготовленностью своего соперника. И вот здесь уже что-то такое происходит.

В спорте очень часто говорят: самый главный соперник — ты сам. Это действительно так. Внутри каждого человека, а тем более спортсмена, находятся два «Я. Одно я — это его сознание. Оно критикует, оценивает, командует. Стремится соответствовать социальным нормам и требованиям. Тем более, если говорить о спортсменах топ-уровня — тот результат, который нужно показывать. Например, в женском фигурном катании это особо выражено, когда есть обязательность первых мест.

Так вот, первое, сознательное я, пытается соответствовать социальным нормам, которые предъявляются спортсмену. Но есть еще второе «Я» — это внутреннее «Я», его подсознание, отвечающее, по сути, за все спортивные навыки.

В чем заключается когнитивный диссонанс? Разница в соотношении критериев того, что ты должен показать — первого «Я» и второго «Я». В том случае, если мое второе «Я» не отвечает убеждению, что я выиграю, к примеру, очередной чемпионат мира, этот когнитивный диссонанс и возникает.

Самый главный и продуктивный выход из этого — найти консенсус, гармонию между этими двумя «Я». В практике мне практически в каждом случае приходится заниматься этим вопросом.

Возвращаясь к уверенности — если нет разногласий между Я-сознанием и Я-подсознанием — это изумительное соотношение во взаимоотношениях. И вот тогда и формируется эта уверенность.