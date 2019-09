Хабиб отказался общаться с журналистами после дуэли взглядов с Порье

Российский чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов отказался общаться с прессой после дуэли взглядов с американцем Дастином Порье.

Как сообщает ТАСС, сразу после дуэли взглядов Нурмагомедов покинул зал. Президент UFC Дана Уайт объяснил, что российского бойца освободили от встречи с журналистами, так как в среду он общался с болельщиками.

Ранее в «Твиттере» ресурса MMAJunkie появилось видео встречи Хабиба с Порье. Перед дуэлью бойцы пожали друг другу руки. Также во время медиадня бойцы позировали фотографам со своими поясами.

Champ-vs.-champ: @TeamKhabib and @DustinPoirier face off at media day 👀 #UFC242 pic.twitter.com/DXOuBjWlAv

— MMA Junkie (@MMAjunkie) September 5, 2019