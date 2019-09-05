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  • 18:45,  5 сентября 2019
Бокс/MMA
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Хабиб отказался общаться с журналистами после дуэли взглядов с Порье

Хабиб отказался общаться с журналистами после дуэли взглядов с Порье
Боец Хабиб Нурмагомедов. Фото: инстаграм спортсмена

Российский чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов отказался общаться с прессой после дуэли взглядов с американцем Дастином Порье.

Как сообщает ТАСС, сразу после дуэли взглядов Нурмагомедов покинул зал. Президент UFC Дана Уайт объяснил, что российского бойца освободили от встречи с журналистами, так как в среду он общался с болельщиками.

Ранее в «Твиттере» ресурса MMAJunkie появилось видео встречи Хабиба с Порье. Перед дуэлью бойцы пожали друг другу руки. Также во время медиадня бойцы позировали фотографам со своими поясами.

Поединок Нурмагомедова и Порье станет главным боем вечера. Турнир UFC 242 пройдет в Абу-Даби в субботу, 7 сентября. Прямую трансляцию боя проведет Первый Канал, одним из комментаторов выступит российский боец-тяжеловес, также выступающий в UFC, Александр Волков.

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