Хабиб отказался общаться с журналистами после дуэли взглядов с Порье

Российский чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов отказался общаться с прессой после дуэли взглядов с американцем Дастином Порье.
Как сообщает ТАСС, сразу после дуэли взглядов Нурмагомедов покинул зал. Президент UFC Дана Уайт объяснил, что российского бойца освободили от встречи с журналистами, так как в среду он общался с болельщиками.
Ранее в «Твиттере» ресурса MMAJunkie появилось видео встречи Хабиба с Порье. Перед дуэлью бойцы пожали друг другу руки. Также во время медиадня бойцы позировали фотографам со своими поясами.
Champ-vs.-champ: @TeamKhabib and @DustinPoirier face off at media day 👀 #UFC242 pic.twitter.com/DXOuBjWlAv
— MMA Junkie (@MMAjunkie) September 5, 2019
Поединок Нурмагомедова и Порье станет главным боем вечера. Турнир UFC 242 пройдет в Абу-Даби в субботу, 7 сентября. Прямую трансляцию боя проведет Первый Канал, одним из комментаторов выступит российский боец-тяжеловес, также выступающий в UFC, Александр Волков.
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