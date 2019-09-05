В Риге (Латвия) завершилась короткая программа девушек на третьем этапе юниорской серии Гран-при по фигурному катанию. Промежуточное лидерство захватили две российские спортсменки — Дарья Усачева и Майя Хромых.

Обе фигуристки тренируются в Москве под руководством Этери Тутберидзе. Первое место занимает Усачева, набравшая 69,04 балла. Фигуристка исполнила обязательные двойной аксель и тройной риттбергер, а также каскад из тройных флипа и тулупа.

Хромых идет на втором месте, её результат — 68,93 балла. Спортсменка включила в свой прокат каскад из тройных лутца и тулупа.

На третьем месте расположилась представительница Южной Кореии Хайн Ли, набравшая 66,93 балла.

Также сегодня состоится короткая программа у юношей.