На третьем этапе юниорской серии Гран-при в Риге (Латвия) состоится короткая программа юношей. Представлять Россию будут два участника — Андрей Мозалев и Даниил Самсонов. Прямая трансляция доступна здесь.

Соревнования будут проходить сегодня, 5 августа, и начнутся в 18:20 по московскому времени. Перед юношами уже успели выступить девушки, Россию представили две ученицы Тутберидзе — Майя Хромых и Дарья Усачева. Они лидируют после короткой программы.

Самсонов также тренируется в группе Тутберидзе, для него этот этап Гран-при станет дебютным. Спортсмен будет одним из фаворитов соревнований, так как в его активе есть четверной прыжок — лутц.