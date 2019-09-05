В Риге (Латвия) стартовала коротка программа юношей на третьем этапе юниорской серии Гран-при по фигурному катанию. Спортсмены вышли на лёд в 18:20 по московскому времени, прямую трансляцию соревнований можно посмотреть здесь.

Российскую команду представляют два участника — Даниил Самсонов и Андрей Мозалев. Для Самсонова, который тренируется в группе Этери Тутберидзе, этот этап Гран-при станет дебютным. Фигурист является одним из претендентов на победу, так как в его активе есть четверной лутц. Однако показать прыжок Самсонов сможет только в произвольной программе — юниорам запрещено включать четверные в короткую.

По итогам жеребьевки Мозалев и Самсонов попали во вторую группу участников, они будут выступать под шестым и седьмым номерами.

Ранее ученицы Тутберидзе Дарья Усачева и Майя Хромых возглавили таблицу после короткой программы.