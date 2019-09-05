Семикратный победитель турниров серии «Большого шлема», экс-первая ракетка мира американец Джон Макинрой поделился мнением по поводу выступление россиянина Даниила Медведева на US Open. Теннисист дошел до полуфинала, обыграв в 1/4 швейцарца Стэна Вавринку.

Успех на US Open позволит Медведеву подняться на четвертую строчку рейтинга ATP, впереди останутся лишь представители «большой тройки» — Новак Джокович, Рафаэль Надаль и Роджер Федерер.

По мнению Макинроя, современному теннису не хватало именно такого игрока — того, кто может бросить вызов топ-спортсменам. «Даниила воспринимают как злодея, но я не уверен, что он хочет сохранить этот образ на всю карьеру», — сказал Макинрой, слова которого приводит Tennis World USA.

За выход в финал соревнований Медведеву предстоит поспорить с представителем Болгарии Григором Димитровым, которому удалось выбить из борьбы Федерера.