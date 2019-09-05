Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп, ранее возглавлявший «Боруссию», рассказал, как праздновал победу в чемпионате Германии в 2011 году.

«Я действительно проснулся на грузовике в гараже. Один. Помню это, но не имею понятия, что было до этого», — заявил Клопп, слова которого приводит ESPN FC в «Твиттере».

В сезоне-2010/11 дортмундская «Боруссия» стала чемпионом Германии, набрав 75 очков. Клопп работал в немецком клубе в период с 2008 по 2015 год, он выиграл два титула Бундеслиги, Кубок Германии и два Суперкубка страны.

Напомним, с 2015 года Клопп работает в «Ливерпуле», действующий контракт тренера клубом истекает в 2022 году. Под руководством Клоппа «Ливерпуль» дважды подряд играл в финале Лиги Чемпионов и выиграл трофей в прошлом сезоне.