Главный тренер сборной по футболу Шотландии по футболу Стив Кларк поделился ожиданиями от предстоящей игры с Россией. Команды встретятся в рамках отбора на чемпионат Европы 2020 года.

«Не считаю, что нужно уделять ключевое внимание игре с Россией в турнирном плане. У нас ещё три матча», — заявил Кларк, слова которого приводит «Чемпионат».

При этом тренер отметил, что Шотландия должна одержать победу для своей страны и для болельщиков, чтобы вернуть их на трибуны. «Мы давно их не радовали, не выходили в финальные серии», — посетовал Кларк.

Ранее защитник сборной Шотландии Чарлз Малгрю заявил, что готов опекать Артема Дзюбу во время матча.

Матч между Россией и Шотландией будет проходить завтра, 6 сентября, на арене «Хэмпден Парк» в Глазго. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по московскому времени.