Российский боец UFC Зубайра Тухугов заявил, что хотел бы провести поединок с ирландцем Конором Макгрегором.

«Да, я хочу этот бой, я готов. Но мне нужно провести ещё два-три поединка», — сказал Тухугов, слова которого приводит ТАСС. Также Тухугов оценил возможность встречи с Артёмом Лобовым — по его мнению, это соперник представляет уровень ниже среднего.

Напомним, Тухугов сможет вернуться в октагон на турнире UFC 242, который будет проходить в Абу-Даби 7 сентября. Соперником российского бойца станет дебютант промоушена Лерон Мёрфи. В главном поединке вечера сразятся чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов и американец Дастин Порье.

Последний раз Тухугов выходил в октагон в мае 2016 года, тогда его соперником стал Ренато Карнейро. Раздельным решением судей Тухугов потерпел поражение. Всего на его счету четыре боя, в трех он одержал победы.