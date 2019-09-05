Мозалёв без падений исполнил короткую программу на ЮГП в Риге

Российский фигурист Андрей Мозалев без ошибок исполнил короткую программу на третьем этапе юниорской серии Гран-при в Риге.
Спортсмен открывал вторую группу участников и показал короткую программу под музыку из «Юноны и Авось», судьи оценили его прокат на 78,42 балла. На данный момент он занимает промежуточное первое место. Сразу после него на лёд выйдет ещё один российский фигурист — Даниил Самсонов, которые тренируется в группе Этери Тутберидзе.
Прямую трансляцию соревнований можно посмотреть здесь.
Ранее ученицы Тутберидзе Дарья Усачева и Майя Хромых возглавили таблицу после короткой программы.
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