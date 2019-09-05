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  • 20:27,  5 сентября 2019
Фигурное катание
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Мозалёв без падений исполнил короткую программу на ЮГП в Риге

Мозалёв, фигурист
Андрей Мозалёв. Фото: ФФККР

Российский фигурист Андрей Мозалев без ошибок исполнил короткую программу на третьем этапе юниорской серии Гран-при в Риге.

Спортсмен открывал вторую группу участников и показал короткую программу под музыку из «Юноны и Авось», судьи оценили его прокат на 78,42 балла. На данный момент он занимает промежуточное первое место. Сразу после него на лёд выйдет ещё один российский фигурист — Даниил Самсонов, которые тренируется в группе Этери Тутберидзе.

Прямую трансляцию соревнований можно посмотреть здесь.

Ранее ученицы Тутберидзе Дарья Усачева и Майя Хромых возглавили таблицу после короткой программы.

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