Российский фигурист Даниил Самсонов с ошибкой исполнил короткую программу на третьем этапе юниорской серии Гран-при.

Самсонов выступал во второй группе участников. Он начал свою программу с тройного акселя, который приземлил с помаркой. Вторым прыжковым элементом он исполнил тройной риттбергер, который получился чистым. На каскаде из тройного лутца и тройного тулупа Самсонов допустил серьезную ошибку — упал после второго прыжка.

Судьи оценили выступление фигуриста на 72,28 балла, сейчас он занимает второе промежуточное место. Лидирует его соотечественник Андрей Мозалев.

Напомним, Самсонов тренируется в группе Этери Тутберизе. В его активе есть четверной лутц, который он может попробовать исполнить в произвольной программе.