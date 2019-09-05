Министр спорта России Павел Колобков оценил прогресс теннисиста Даниила Медведева, который после US Open поднимется на четвертую строчку мирового рейтинга.

По мнению Колобкова, Медведеву удалось раскрыться. Успехи, которых он достиг в этом сезоне, помогли ему почувствовать уверенность в своих силах. «Для него уже нет авторитетов, готов играть и обыгрывать, по сути, любого соперника, поэтому, конечно, на Олимпиаде у него будут очень хорошие шансы», — заявил Колобков, слова которого приводит ТАСС.

Напомним, этим летом Медведев впервые в карьере выиграл турнир серии «Мастерс». На Открытом чемпионате США он уже дошел до полуфинала, где встретится с представителем Болгарии Григором Димитровым. Игра будет проходить в ночь с 6 на 7 сентября по московскому времени.