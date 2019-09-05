Итальянский теннисист Маттео Берреттини поделился ожиданием от предстоящего матча против испанца Рафаэля Надаля. Спортсмены встретятся в рамках полуфинала Открытого чемпионата США.

Берреттини признался, что видел около сотни матчей Надаля, поэтому знает его хорошо. «Будет трудно играть против него. Постараюсь найти способ, как его обыграть», — заявил итальянец, слова которого приводит официальный сайт US Open.

Берреттини вспомнил первый матч с участием Надаля, который ему удалось посмотреть. По словам спортсмена, это было много лет назад, когда он был еще ребенком. «Я был ещё мелкий. Эти парни играли уже часов шесть, так что я в тот момент думал: «Ну заканчивайте уже. Я хочу мультики посмотреть», — заявил Берреттини.

Напомним, во втором полуфинале встретятся Даниил Медведев и Григор Димитров.