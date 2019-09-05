В Санкт-Петербурге завершился волейбольный матч между «Зенитом» и клубом «Югра-Самотлор». Команды встречались в рамках традиционного мемориала Платонова, петербуржцы одержали уверенную победу со счётом 3:0.

Первый игровой отрезок «Зенит» завершил с большим преимуществом — 25:12. Вторая партия получилась для петербуржцев более сложной, но им все равно удалось взять верх — 29:27. В третьем сете хозяева вновь оказались сильнее — 25:23.

Накануне «Зенит» встречался с клубом «Иску-Воллей» и также выиграл в трех партиях.

Напомним, в среду, 4 сентября, стало известно, что наставник сборной России Туомас Саммельвуо официально возглавил петербургский клуб. До этого специалист покинул кемеровский «Кузбасс».