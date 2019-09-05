Российский боец ММА Александр Шлеменко потерпел поражение в поединке с американцем Крисом Ханикаттом.

Бой состоялся во Владивостоке на турнире Roscongress Vladivostok Combat Night в рамках Дальневосточного экономического форума. Победа американского бойца была определена единогласным решением судей.

В первом раунде Ханикатту удалось успешно провести тейкдаун, после чего бой перешёл в клинч. Шлеменко не смог подняться на ноги.

Во втором раунде соперники показали много борьбы, Шлеменко несколько раз попал по сопернику. Третий и четвертый раунд бойцы провели в партере.

Напомним, в предыдущем поединке Шлеменко одержал победу нокаутом над бразильцем Вискарди Андраде.