Бывший российский теннисист Марат Сафин поделился ожиданиями от предстоящих полуфиналов на US Open. Россиянин Даниил Медведев сыграет с представителем Болгарии Григором Димитровым, вторая ракетка мира Рафаэль Надаль встретится с итальянцем Маттео Берреттини.

«Медведев может обыграть Димитрова и выйти в финал», — уверен Сафин. По его мнению, усталость не помешает российскому спортсмену, так как и остальные теннисисты провели уже много матчей. «Не побоюсь этого слова, но Медведев — фаворит, он может выиграть турнир», — приводит слова Сафина «Чемпионат». Экс-спортсмен считает, что Димитров не должен стать для Медведева проблемой.

Что касается второго полуфинала, Сафин уверен, что Надалю будет сложно обыграть Берреттини, так как итальянец является неудобным соперником для любого спортсмена. «Берреттини может просто выйти, отыграть матч, ни о чём не думая», — заявил экс-теннисист.

Напомним, независимо от того, как Медведев сыграет в полуфинале, он займет четвертое место обновленного рейтинга АТР.