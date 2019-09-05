Министр спорта РФ Павел Колобков оценил нынешнюю ситуацию в российском спорте после допинговых скандалов.

Колобков подчеркнул, что российская команда будет участвовать в Олимпиаде под своим флагом, хотя некоторые федерации до сих пор ограничены в правах. Он отметил, что в России была проведена огромная работа по решению допинговых проблем.

Сейчас, по словам Колобкова, проходит заключительный этап — WADA проверяет базу данных московской лаборатории. Если будут обнаружены новые нарушения, то кто-то, возможно, будет дисквалифицирован, отметил министр спорта. «Но думаю, что пик, самый сложный этап пройден», — приводит слова Колобкова ТАСС.

Напомним, 26 июля стало известно, что сборная России сможет выступить на летних Олимпийских играх в Токио под своим флагом.