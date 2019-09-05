Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин рассказал о своем отношении к хоккею. По словам спортсмена, он не может думать о нем бесконечно.

В интервью «Спорт-Экспрессу» Панарин выразил мнение, что в НХЛ не будет локаута. Если он всё же случится, игрок будет выбирать между СКА и «Спартаком».

«Тестярику (Олегу Знарку — прим. ред.), конечно, нужно помогать. Но this is business», — сказал Панарин и пояснил, что в первую очередь задумается о хорошем контракте. Хоккеист подчеркнул, что Знарок, который сейчас возглавляет «Спартак», является чисто хоккейным человеком.

«Когда он приехал ко мне в Коламбус, сразу же настроил себе КХЛ-ТВ», — отметил Панарин. Хоккеист признался, что сам начал пересматривать моменты матчей только в конце отпуска — ему было нужно время, чтобы соскучиться.