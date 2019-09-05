Бывший полузащитник сборной России по футболу Роман Широков оценил перспективы команды на чемпионате Европы 2020 года.

По мнению Широкова, шансы российской команды на турнире достаточно высоки. «Можем выиграть турнир, как Португалия три года назад. Главное для нас — это выиграть оставшиеся матчи, тогда мы точно попадём на чемпионат Европы», — сказал экс-футболист, слова которого приводит «Матч ТВ».

Напомним, сейчас сборная России участвует в отборе на Евро-2020. Завтра, 6 сентября, команде Станислава Черчесова предстоит сыграть со сборной Шотландии. Игра будет проходить в Глазго на стадионе «Хэмпден Парк», стартовый свисток прозвучит в 21:45 по московскому времени.

9 сентября сборная России встретится с командой Казахстана, матч пройдет в Калининграде.