Организаторы US Open опубликовали расписание полуфинальных матчей в мужском одиночном разряде.

Первая ракетка России Даниил Медведев будет встречаться с представителем Болгарии Маттео Берреттини. Их матч будет проходить завтра, 6 сентября, и начнется не ранее 23:00 по московскому времени. Во втором полуфинале испанец Рафаэль Надаль сыграет с итальянцем Маттео Берреттини, встреча пройдет в ночь с 6 на 7 сентября и начнется не ранее 00:30.

Напомним, в четвертьфинале Медведев выбил из борьбы швейцарца Стэна Вавринку, Димитрову удалось справиться с третьей ракеткой мира Роджером Федерером. Надаль без труда одолел аргентинца Диего Шварцмана, Берреттини обыграл француза Гаэля Монфиса.

Действующим чемпионом US Open является Новак Джокович, который в этом году снялся из-за травмы плеча.