В колонии Кокорина и Мамаева состоится выездное заседание суда по УДО футболистов

В Исправительной колонии №4 Белгородской области состоится выездное заседание Алексеевского районного суда по ходатайству об условно-досрочном освобождении российских футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.

Заседание будет проходить сегодня, 6 сентября. Ранее стало известно, что глава департамента Минпромторга Денис Пак отказался участвовать в процедуре. Чиновник не видит в этом смысла.

Также сообщалось, что Кокорин и Мамаев получат положительную характеристику от ФСИН России, что может помочь в условно-досрочном освобождении.