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  • 02:54,  6 сентября 2019
Криминал
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В колонии Кокорина и Мамаева состоится выездное заседание суда по УДО футболистов

В колонии Кокорина и Мамаева состоится выездное заседание суда по УДО футболистов
Кокорин и Мамаев. Фото: Instagram.

В Исправительной колонии №4 Белгородской области состоится выездное заседание Алексеевского районного суда по ходатайству об условно-досрочном освобождении российских футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.

Заседание будет проходить сегодня, 6 сентября. Ранее стало известно, что глава департамента Минпромторга Денис Пак отказался участвовать в процедуре. Чиновник не видит в этом смысла.

Также сообщалось, что  Кокорин и Мамаев получат положительную характеристику от ФСИН России, что может помочь в условно-досрочном освобождении.

Напомним, Александр и Кирилл Кокорины, Павел Мамаев и Александр Протасовицкий были осуждены за нападение на Дениса Пака, Сергей Гайсина и Виталия Соловчука в октябре 2018 года.

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