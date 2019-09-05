В Риге (Латвия) завершилась короткая программа юношей на третьем этапе юниорской серии Гран-при по фигурному катанию. Промежуточное лидерство захватил российский фигурист Андрей Мозалёв.

Спортсмен открывал вторую группу участников и показал короткую программу под музыку из «Юноны и Авось», судьи оценили его прокат на 78,42 балла. Сразу после него на лёд вышел ученик Этери Тутберидзе Даниил Самсонов (72,28), который не смог исполнить свою программу чисто. Самсонов допустил помарку при приземлении тройного акселя, затем показал хороший тройной риттбергер, но упал со второго прыжка в каскаде из тройных лутца и тулупа.

На втором месте идет представитель Южной Кореи Сиёнг Ли (77,30), третий — Джозеф Фан из Канады (74,09).

Произвольная программа юношей состоится в субботу, 7 сентября, и начнется в 12:45 по московскому времени.