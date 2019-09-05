Тарасова и Морозов огласили музыку для новых программ

Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов, выступающие в парном катании, огласили музыку для новых программ на сезон-2019/20.

В короткой программе спортсмены будут выступать под музыку из произведения «Болеро» французского композитора Мориса Равеля, произвольная поставлена на песню Te Amo (Opera Cover) итальянского певца Умберто Тоцци. Об этом сообщает «Р-Спорт».

Тарасова и Морозов впервые представят новые программы публике на контрольных прокатах сборной России, которые будут проходить в «Лужниках» 7 и 8 сентября.