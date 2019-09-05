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  • 22:03,  5 сентября 2019
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Тарасова и Морозов огласили музыку для новых программ

Евгения Тарасова и Владимир Морозов
Евгения Тарасова и Владимир Морозов. Фото: Nevasport/Ирина Красько

Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов, выступающие в парном катании, огласили музыку для новых программ на сезон-2019/20.

В короткой программе спортсмены будут выступать под музыку из произведения «Болеро» французского композитора Мориса Равеля, произвольная поставлена на песню Te Amo (Opera Cover) итальянского певца Умберто Тоцци. Об этом сообщает «Р-Спорт».

Тарасова и Морозов впервые представят новые программы публике на контрольных прокатах сборной России, которые будут проходить в «Лужниках» 7 и 8 сентября.

Напомним, в этом сезоне Тарасова и Морозов начали тренироваться в США под руководством Марины Зуевой. Нина Мозер и Максим Траньков по-прежнему входят в их тренерский штаб, однако сотрудничают с фигуристами не на постоянной основе. Мозер намерена периодически приезжать в США, Траньков взял на себя роль консультанта.

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