Тарасова и Морозов огласили музыку для новых программ

Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов, выступающие в парном катании, огласили музыку для новых программ на сезон-2019/20.
В короткой программе спортсмены будут выступать под музыку из произведения «Болеро» французского композитора Мориса Равеля, произвольная поставлена на песню Te Amo (Opera Cover) итальянского певца Умберто Тоцци. Об этом сообщает «Р-Спорт».
Тарасова и Морозов впервые представят новые программы публике на контрольных прокатах сборной России, которые будут проходить в «Лужниках» 7 и 8 сентября.
Напомним, в этом сезоне Тарасова и Морозов начали тренироваться в США под руководством Марины Зуевой. Нина Мозер и Максим Траньков по-прежнему входят в их тренерский штаб, однако сотрудничают с фигуристами не на постоянной основе. Мозер намерена периодически приезжать в США, Траньков взял на себя роль консультанта.
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