Для тех, кто мог что-то пропустить, Nevasport предлагает традиционный дайджест самых главных новостей за день.

Хабиб и Порье провели дуэль взглядов

Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов и американец Дастин Порье провели дуэль взглядов накануне поединка за чемпионский пояс UFC в легком весе. Перед дуэлью бойцы пожали друг другу руки. Также во время медиадня бойцы позировали фотографам со своими поясами. Сразу после дуэли взглядов Нурмагомедов покинул зал и отказался общаться с журналистами.

Тарасова и Морозов огласили музыку для новых программ

Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов, выступающие в парном катании, огласили музыку для новых программ на сезон-2019/20. В короткой программе спортсмены будут выступать под музыку из произведения «Болеро» французского композитора Мориса Равеля, произвольная поставлена на песню Te Amo (Opera Cover) итальянского певца Умберто Тоцци.

Квят не оценил дебют Албона в «Ред Булл»

Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят оценил дебют Александера Албона за «Ред Булл». Накануне Гран-при Италии Квят неожиданно критично отнесся к выступлению своего бывшего напарника в Бельгии. Российскому гонщику задали вопрос, поможет ли ему хороший старт Албона в «Ред Булл» в том плане, что его высокая скорость подтверждает и уровень его напарника. «Не знаю, почему вы называете это хорошим началом. Он на 36 кругов застрял позади меня, хотя был за рулём „Ред Булл“», — заявил Квят.

Российские фигуристы лидируют после короткой программы на юниорском Гран-при

В Риге стартовал третий этап юниорской серии Гран-при по фигурному катанию. В соревновании девушек после короткой программы лидируют две российские спортсменки — Дарья Усачева и Майя Хромых, они выступили безошибочно. Обе фигуристки тренируются в группе Этери Тутберидзе. В соревновании юношей также первым идет представитель российской команды — Андрей Мозалев. Еще один россиянин Даниил Самсонов упал при исполнении каскада и идет четвертым.

Стало известно время начала полуфинальных матчей на US Open

Организаторы US Open опубликовали расписание полуфинальных матчей в мужском одиночном разряде. Первая ракетка России Даниил Медведев будет встречаться с представителем Болгарии Маттео Берреттини. Их матч будет проходить завтра, 6 сентября, и начнется не ранее 23:00 по московскому времени. Во втором полуфинале испанец Рафаэль Надаль сыграет с итальянцем Маттео Берреттини, встреча пройдет в ночь с 6 на 7 сентября и начнется не ранее 00:30.